アジア通貨動向（14日）＝総じて下落

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［１４日 ロイター］ - ０１３３ＧＭＴ（日本時間午前１０時３３分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.45 106.69 -0.71 Sing dlr 1.4163 1.4136 -0.19 Taiwan dlr 31.903 31.801 -0.32 Korean won 1171.70 1164.80 -0.59 Baht 35.43 35.31 -0.35 Peso 49.075 48.950 -0.25 Rupiah 13365 13285 -0.60 Rupee 67.25 67.25 0.00 Ringgit 4.3250 4.2800 -1.04 Yuan 6.8180 6.8150 -0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.45 120.30 +11.96 Sing dlr 1.4163 1.4177 +0.10 Taiwan dlr 31.903 33.066 +3.65 Korean won 1171.70 1172.50 +0.07 Baht 35.43 36.00 +1.61 Peso 49.08 47.06 -4.11 Rupiah 13365 13785 +3.14 Rupee 67.25 66.15 -1.64 Ringgit 4.3250 4.2935 -0.73 Yuan 6.8180 6.4936 -4.76
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