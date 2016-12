UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝続落、米国債利回り上昇で資本流出懸念高まる

(情報を更新しました) [シンガポール 14日 ロイター] - アジア新興国通貨は続落。マレーシアリン ギは約10カ月ぶりの安値をつけた。域内の債券価格も下落しており、米大統領選に勝利 したドナルド・トランプ氏の政策スタンスを受けた米国債利回りの上昇で、域内からの資 金流出が加速する可能性が懸念されている。 アジアの政策当局者は自国通貨の安定に取り組む姿勢を引き続き表明しているが、投 資家はアジア通貨の一段安へのエクスポージャーを縮小する機会と捉えている。 北欧系銀行SEB(シンガポール)のアジア戦略部門を率いるショーン・ヨコタ氏は 、米国債利回りの上昇がアジア債券市場からのさらなる資金流出につながるかとの質問に 対し、12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)が鍵になると指摘。「強気あるいはタ カ派的なフォワードガイダンスが示されれば、債券売りが始まる可能性がある」との見方 を示した。 リンギ は国内市場で一時1.2%安の1ドル=4.3300リンギと1月2 2日以来の安値に下落。国内株式や債券価格の下落に追随している。 オフショア市場のリンギは、当局が12日にオフショアでの取引を禁じる現行規則を 再度強化すると表明したことを受けて上昇した。 中国人民元 は6年ぶり安値。全般的なドル高を反映して元の対ドル基準値 がドル高・元安方向に設定されたことが背景。 インドネシアルピア も軟調。長期国債価格の下落や国内株式市場での海外勢 の売りに圧迫されている。 フィリピンペソ は株式市場からの資金流出を背景に、1ドル=49.18 ペソと2009年3月以来の安値を付けた。 韓国ウォンは約5カ月ぶりの安値。政局不安が深刻化する中、海外勢が株式保有を縮 小させている。 0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.40 106.69 -0.66 Sing dlr 1.4141 1.4136 -0.04 Taiwan dlr 31.900 31.801 -0.31 Korean won 1169.45 1164.80 -0.40 Baht 35.41 35.31 -0.28 Peso 49.160 48.950 -0.43 Rupiah 13345 13285 -0.45 Rupee 67.25 67.25 +0.00 Ringgit 4.3250 4.2800 -1.04 Yuan 6.8262 6.8150 -0.16 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.40 120.30 +12.01 Sing dlr 1.4141 1.4177 +0.25 Taiwan dlr 31.900 33.066 +3.66 Korean won 1169.45 1172.50 +0.26 Baht 35.41 36.00 +1.68 Peso 49.16 47.06 -4.27 Rupiah 13345 13785 +3.30 Rupee 67.25 66.15 -1.64 Ringgit 4.3250 4.2935 -0.73 Yuan 6.8262 6.4936 -4.87