アジア株式市場サマリー（14日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１４日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1974.40 -10.03 -0.51 1982.93 1988.65 1974.27 前営業日終値 1984.43 台湾 加権指数 8940.40 -17.36 -0.19 8955.27 8991.94 8879.69 前営業日終値 8957.76 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指 5345.732 -25.005 -0.47 5370.700 5370.700 5315.300 数 前営業日終値 5370.738
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