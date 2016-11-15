16日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1430 日証協会長会見 1500 地銀協会長会見 1600 １０月訪日外国人客数（日本政府観光局） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月１６日（水） 08:00 アイスランド：中銀金利発表 09:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Sep 11:00 南ア：小売売上高 Sep 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米：卸売物価指数（労働省） Oct 14:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Oct 15:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Nov 21:00 米：対米証券投資（財務省） Sep ◇イベント 08:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネル討論"Monetary Policy after QE: Helicopter Money or Back to Raising Rates?"に参加（ロンドン） 12:45 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が「大きすぎてつぶせない」問題につい て講演 21:00 イエレン米ＦＲＢ議長が金融安定監督評議会（ＦＳＯＣ）の会合に出席 22:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演"Purposes and Functions of th e Federal Reserve" 欧州連合（ＥＵ）財務相理事会 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）世界エネルギー展望 ◇決算予定 ターゲット Cisco Systems Inc L Brands Inc Lowe's Companies Inc NetApp Inc 中国・テンセント（騰訊控股）