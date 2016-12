UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝総じて小幅高、見通しは依然弱い

(情報を更新しました) [シンガポール 15日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて小幅高。これま での大幅な下げが一服したが、米国債利回りの上昇を受けドルが約14年ぶりの高水準近 辺で推移しており、アジア通貨の見通しは依然弱い。 インドネシアルピア は10月の同国輸出が予想を上回ったことから買われて いる。韓国ウォン は、株式市場での海外勢の売りが失速する中、小幅上昇して いる。 ただ一部の通貨は軟調。中国人民元 はドル高を背景に約8年ぶりの安値を つけた。マレーシアリンギ は国債価格が軒並み下落する中、約10カ月ぶりの安 値。 休場明けのインドルピー は域内通貨の前日の下落に追随して約5カ月ぶりの 安値まで下げた。 ノーディア・マーケッツ(シンガポール)の首席アナリストは「短期的な主要リスク はトランプ氏絡みの不透明感と安全資産への逃避だ」と指摘。 「市場はまた、米連邦準備理事会(FRB)が12月に利上げする確率を92%織り 込んでおり、アジア通貨はそれまで一段の圧力に直面する可能性がある」とし、アジア通 貨のさらなる下落を予想した。 0550GMT(日本時間午後2時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.10 108.44 +0.31 Sing dlr 1.4134 1.4148 +0.10 Taiwan dlr 31.863 31.949 +0.27 Korean won 1170.30 1171.90 +0.14 Baht 35.36 35.43 +0.20 Peso 49.235 49.200 -0.07 Rupiah 13335 13355 +0.15 Rupee 67.70 67.25 -0.66 Ringgit 4.3300 4.3250 -0.12 Yuan 6.8607 6.8452 -0.23 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.10 120.30 +11.29 Sing dlr 1.4134 1.4177 +0.30 Taiwan dlr 31.863 33.066 +3.78 Korean won 1170.30 1172.50 +0.19 Baht 35.36 36.00 +1.81 Peso 49.24 47.06 -4.42 Rupiah 13335 13785 +3.37 Rupee 67.70 66.15 -2.29 Ringgit 4.3300 4.2935 -0.84 Yuan 6.8607 6.4936 -5.35