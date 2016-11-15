新規上場日程一覧（15日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれま す。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ Ｎ１：名証１部 Ｎ２： 名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：福証Ｑ─Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：札証アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 格 ＴＭ フィル・カンパニー 3267 100 11/18 20万株・10万株(4.5万株) 1190─1310 1310 ＳＢＩ ＴＭ・Ｆ ＷＡＳＨハウス 6537 100 11/22 62万株・49.25万株(16.68万株) 2090─2300 2300 野村 Ｑ ＴＭ ＪＭＣ 5704 100 11/29 97万株・3万株(15万株) 920─960 11/17 野村 ＴＭ スタジオアタオ 3550 100 11/29 5.1万株・61万株(6.61万株) 2930─3030 11/18 日興 ＴＭ エルテス 3967 100 11/29 15万株・6.61万株(3.24万株) 1650─1790 11/17 ＳＢＩ ＴＭ イントラスト 7191 100 12/7 143万株・83.6万株(33.9万株) 11/18 11/29 みずほ ＪＱ グッドコムアセット 3475 100 12/8 37.7万株・17.5万株(8.28万株) 11/18 11/29 野村 ＴＭ キャリアインデックス 6538 100 12/14 12.6万株・30.6万株(6.48万株) 11/24 12/5 ＳＢＩ ＴＭ ＭＳ─Ｊａｐａｎ 6539 100 12/15 79.5万株・79.5万株(23.85万株) 11/28 12/6 野村 ＴＭ シンシア 7782 100 12/16 20万株・25万株(5万株) 11/28 12/7 ＳＢＩ ＴＲ 投資法人みらい 投資 3476 1口 12/16 29万3000口・なし(1万口) 11/30 12/7 野村 証券 ＪＱ 日本モーゲージサービ 7192 100 12/19 30万株・6.96万株(5.5万株) 11/28 12/7 みずほ ス ＴＭ ＺＭＰ 7316 100 12/19 350.5万株・660.7万株(151.6万株 11/29 12/9 日興 ) Ｔ２ 船場 6540 100 12/19 105万株・105万株(31.5万株) 11/30 12/8 野村 ＪＱ セグエグループ 3968 100 12/21 18万株・3万株(3.15万株) 12/1 12/12 みずほ ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コー 上場日 既上場市 ド 場 Ｔ１ クスリのアオキホールディング 3549 11/21 ス Ｔ１ 大冷 2883 11/21 Ｔ２ ＴＭ 窪田製薬ホールディングス 4596 12/6 Ｔ１ フィックスターズ 3687 11/22 ＴＭ