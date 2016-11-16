17日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1330 日商会頭会見 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1630 全銀協会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月１７日（木） インドネシア：中銀金利発表 00:30 豪：雇用統計（連邦統計局） Oct 00:30 シンガポール：非石油部門輸出 Oct 02:00 フィリピン：ＧＤＰ Q3 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Oct 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Oct 13:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Nov 13:30 米：消費者物価指数（労働省） Oct 13:30 米：住宅着工件数（商務省） Oct 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 19:00 メキシコ：中銀金利発表 21:00 チリ：中銀金利発表 ◇イベント 13:50 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がＮＹ連銀・ＥＣＢ・ＦＲＢ共催のフォーラム 「Global Research Forum on International Macroeconomics and Finance」であいさつ 14:10 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がＦＲＢ・ＮＹ連銀・フリーランスのための労 働組合共催のフォーラム"The Evolution of Work" であいさつ 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長が議会合同経済委員会で経済見通しについて証言 16:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 17:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事がフォーラム"The Evolution of Work" で講演 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）閣僚会議（１８日まで、ペルー） 安倍晋三首相がトランプ米次期大統領と会談（ニューヨーク） ◇決算予定 ウォルマート・ストアーズ Applied Materials Inc Best Buy Co Inc Gap Inc Salesforce.com Inc Staples Inc Intuit Inc