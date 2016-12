UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝まちまち、人民元は8年ぶり安値

(内容を更新しました。) [シンガポール 16日 ロイター] - アジア新興国通貨はまち まち。米連邦準備理事会(FRB)が12月に利上げするとの見方が強 まる中、アジア新興国通貨市場のセンチメントは弱気が続いている。 人民元 は一時8年ぶり安値。中国人民銀行(中央銀行) が9営業日連続で基準値 を元安方向に設定したことを受けて 下落した。 マレーシアリンギ は薄商いの中、10カ月ぶりの安値を付 けた。外国投資家によるヘッジ関連のドル需要が要因。ロイターが入手 した書簡によると、マレーシア中銀は、オフショア市場でのマレーシア リンギのノン・デリバラブル・フォワード(NDF)取引を控えるよう 外国銀行に要請していた。 一方、韓国ウォン は上昇。 韓国の外為当局者はロイターに対し、米国のトランプ次期政権下で は、財務省が半期ごとに議会に提出する為替報告書において貿易相手国 の為替操作に関する評価がより厳格になるとの見方を示した。 アナリストらは、米国が通商政策で保護主義を強める場合、韓国当 局による輸出促進のためのウォン高抑制が難しくなる可能性を指摘する 。サムスン・フューチャーズのアナリストは「当局はドル買い介入に消 極的な可能性がある」と語った。 台湾ドル は上昇。台湾株の上昇と外銀による米ドル売却が 影響した。 ドル指数 は低下。ただ、前日発表された10月の米小売売上 高が予想を上回ったことで12月の利上げ観測が再燃しており、ドル安 が長引く可能性は低いとみられている。 0457GMT(日本時間午後1時57分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.06 109.22 +0.15 Sing dlr 1.4144 1.4130 -0.10 Taiwan dlr 31.755 31.870 +0.36 Korean won 1167.10 1170.60 +0.30 Baht 35.42 35.37 -0.14 Peso 49.150 49.170 +0.04 Rupiah 13360 13360 +0.00 Rupee 67.72 67.74 +0.03 Ringgit 4.3450 4.3340 -0.25 Yuan 6.8694 6.8565 -0.19 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.06 120.30 +10.31 Sing dlr 1.4144 1.4177 +0.23 Taiwan dlr 31.755 33.066 +4.13 Korean won 1167.10 1172.50 +0.46 Baht 35.42 36.00 +1.63 Peso 49.15 47.06 -4.25 Rupiah 13360 13785 +3.18 Rupee 67.72 66.15 -2.31 Ringgit 4.3450 4.2935 -1.19 Yuan 6.8694 6.4936 -5.47