アジア通貨動向（17日）＝人民元・バーツが小幅上昇、リンギは下落

Investing |
［１７日 ロイター］ - ０１４３ＧＭＴ（日本時間午前１０時４３分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.90 109.06 +0.15 Sing dlr 1.4140 1.4141 +0.01 Taiwan dlr 31.853 31.848 -0.02 Korean won 1170.97 1169.20 -0.15 Baht 35.39 35.46 +0.19 Peso 49.270 49.350 +0.16 Rupiah 13385 13375 -0.07 Rupee 67.94 67.94 0.00 Ringgit 4.3650 4.3450 -0.46 Yuan 6.8696 6.8761 +0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.90 120.30 +10.47 Sing dlr 1.4140 1.4177 +0.26 Taiwan dlr 31.853 33.066 +3.81 Korean won 1170.97 1172.50 +0.13 Baht 35.39 36.00 +1.72 Peso 49.27 47.06 -4.49 Rupiah 13385 13785 +2.99 Rupee 67.94 66.15 -2.63 Ringgit 4.3650 4.2935 -1.64 Yuan 6.8696 6.4936 -5.47
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
外国為替フォーラム
来年のブラックスワン候補
２０１７年の想定外シナリオには、第２次プラザ合意、英ＥＵ離脱方針撤回、人民元フロート化があると、みずほ銀の唐鎌大輔氏は指摘。 記事の全文
トランプ政策との蜜月期間
トランプノミクスと日本経済の蜜月は早ければ１年前後で終焉し、再び円高・株安に振れるリスクが高いと龍谷大の竹中正治教授は分析。 記事の全文