UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝軟調、マレーシアリンギは10カ月ぶり安値

(内容を追加しました) [シンガポール 17日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、イエレン米連邦準 備理事会(FRB)議長の議会証言を前に、全般的に軟調になっている。マレーシアリン ギは資本規制導入の観測を背景に10カ月ぶり安値をつけた。 一方、人民元 は国内大手銀行の元買いで堅調。 マレーシアリンギ は0.9%下落し、1月20日以来の安値をつけた。マレ ーシア国債も大半が下落しており、10年債利回りは4.221%と、1月11日以来の 高水準を記録した。 関係筋によると、マレーシア中銀は、オフショア市場でのリンギのノン・デリバラブ ル・フォワード(NDF)取引を控えるよう外国銀行に要請した。 ある市場関係者は、取引規制強化に対する投資家の警戒感が一段と高まっているとし 、資本規制が導入される可能性も排除できない、と語った。その上で、イエレンFRB議 長がタカ派的な発言をすればリンギ売りが加速する、との見方を示した。 韓国ウォン は国内株安を背景に約5カ月ぶり安値をつけた。10月の輸出 統計を受け、シンガポールドル は9カ月半ぶり安値近辺で推移している。 0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.93 109.06 +0.12 Sing dlr 1.4169 1.4141 -0.20 Taiwan dlr 31.889 31.848 -0.13 Korean won 1176.53 1169.20 -0.62 Baht 35.43 35.46 +0.08 Peso 49.430 49.350 -0.16 Rupiah 13385 13375 -0.07 Rupee 67.88 67.94 +0.09 Ringgit 4.3850 4.3450 -0.91 Yuan 6.8697 6.8761 +0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.93 120.30 +10.44 Sing dlr 1.4169 1.4177 +0.06 Taiwan dlr 31.889 33.066 +3.69 Korean won 1176.53 1172.50 -0.34 Baht 35.43 36.00 +1.60 Peso 49.43 47.06 -4.79 Rupiah 13385 13785 +2.99 Rupee 67.88 66.15 -2.55 Ringgit 4.3850 4.2935 -2.09 Yuan 6.8697 6.4936 -5.47