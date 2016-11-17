アジア株式市場サマリー（17日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１７日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1980.55 +0.90 +0.05 1976.21 1983.87 1968.80 前営業日終値 1979.65 台湾 加権指数 8995.26 +33.04 +0.37 8984.57 8998.23 8936.30 前営業日終値 8962.22 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5338.538 +10.866 +0.20 5327.700 5344.700 5286.200 指数 前営業日終値 5327.672
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