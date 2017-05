UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝下落、イエレン発言で米国への資金流出懸念

(内容を更新しました) [シンガポール 18日 ロイター] - アジア通貨市場では、大 半の新興国通貨が下落した。イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長 が、FRBが「比較的早期」に利上げする可能性があると発言したこと で、アジアから米国への資金流出に対する懸念が広がった。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査責任者、Jeong My-you ng氏は「議長の発言は、12月の利上げをほぼ確約したようなものだ。 同時に、議長は以前よりもタカ派的になっている」との見方を示した。 さらに「米国は、経済が成長しているほぼ唯一の国であり、金利政策の 違いはさらに広がるだろう。アジアを含む他通貨は、米ドルに対し下落 する以外に考えられない」と述べた。 短期金利先物は、12月の米利上げを約90%織り込んでいる。来 年にも1回以上の利上げを見込んでおり、来年の利上げ確率を50%以 下と見込んでいた大統領選以前とは様相が変わっている。 マレーシアリンギ は10カ月ぶり安値。中銀はこの日、ノ ン・デリバラブル・フォワード(NDF)市場でのリンギ取引を控える よう外国銀行に要請したことについて、秩序と安定の維持を目的とした ものであり資本規制ではないと強調した。これにもかかわらず、国債価 格は下落している。週間では2.9%安。 フィリピンペソ は、金融危機時の2008年11月以来 の安値。週間では1.6%安と、3年以上ぶりの大きさ。 ウォン は約5カ月ぶり安値を付け、韓国銀行(中央銀行 )がドル売り介入を実施したもよう。週間では1.4%安と、1月以来 の大きさ。 シンガポールドル は週間で0.9%安、インドルピーINR =D2は同1.2%安、インドネシアルピア は同1.0%安。 0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.61 110.11 -0.45 Sing dlr 1.4265 1.4210 -0.39 Taiwan dlr 31.998 31.868 -0.41 Korean won 1180.80 1175.90 -0.41 Baht 35.59 35.45 -0.39 Peso 49.760 49.560 -0.40 Rupiah 13420 13370 -0.37 Rupee 68.08 67.82 -0.39 Ringgit 4.4090 4.3900 -0.43 Yuan 6.8899 6.8720 -0.26 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.61 120.30 +8.76 Sing dlr 1.4265 1.4177 -0.62 Taiwan dlr 31.998 33.066 +3.34 Korean won 1180.80 1172.50 -0.70 Baht 35.59 36.00 +1.15 Peso 49.76 47.06 -5.43 Rupiah 13420 13785 +2.72 Rupee 68.08 66.15 -2.83 Ringgit 4.4090 4.2935 -2.62 Yuan 6.8899 6.4936 -5.75