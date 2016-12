[東京 18日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

●海外● ◇イベント 08:15 ドラギECB総裁が講演(at the 26th European Banking Congress during the 19th Euro Finance Week) 10:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が討論会"Monetary Policy _ Which Road Ahead?" に参加(フランクフルト) 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が物価・雇用見通しに関する消費者調査結果について会見 14:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 14:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 18:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加

Saturday, 19 November, 2016----------------------------------------

02:45 パウエル米FRB理事"The Global Trade Slowdown and Its Implications for Emerging Asia"をテーマに講演 *現地時間18日 アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議(20日まで、ペルー)

*日ロ首脳がペルーで会談へ、領土問題を協議 nL4N1DI5

Sunday, 20 November, 2016----------------------------------------

メルケル独首相、4期目出馬に関する決定を20日発表へ=報道 nL4N1DH4NI トランプ次期米大統領は2012年大統領選の共和党候補ミット・ロムニー氏と20日に会談し、国務長官への就任を要請する可能性がある nL4N1DI530 韓国の朴槿恵大統領の親友、崔順実容疑者 拘留期限の20日に起訴か

Monday, 21 November, 2016---------------------------------------- 1030 日本:政井日銀審議委員講演(さいたま市) 1400 日本:10月のスーパー売上高 1430 日本:政井日銀審議委員会見(さいたま市) 1600 日本:10月のコンビニ売上高

●海外● ◇イベント 16:30 ドラギECB総裁が欧州議会で演説 18:00 米財務省2年債入札

Tuesday, 22 November, 2016---------------------------------------- 1000 米山新潟県知事と東電・数土会長、広瀬社長が会談

1030 日本:流動性供給入札 1030 日本:2年利付国債(12月債)の発行予定額等 1245 日本:流動性供給入札結果 1400 日本:10月のショッピングセンター売上高 1430 日本:10月の百貨店売上高 1500 経団連会長会見 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄

●海外● ◇イベント 18:00 米財務省5年・変動利付2年債入札

Wednesday, 23 November, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 18:00 米財務省7年債入札 19:00 11月1─2日の米FOMC議事要旨発表 英財務相の秋季財政報告

Thursday, 24 November, 2016---------------------------------------- 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:10年利付国債(12月債)の発行予定額等 1235 日本:国庫短期証券の入札結果

●海外● ◇休場 米(感謝祭)

Friday, 25 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本:10月企業向けサービス価格指数(日銀) 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1030 日本:40年利付国債の入札発行 1245 日本:40年利付国債の入札結果 1400 日本:基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日銀) 1515 日本:40年利付国債の第II非価格競争入札結果

Tuesday, 29 November, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 13:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がプエルトリコ経済について講演

Thursday, 01 December, 2016---------------------------------------- 1030 日本:桜井日銀審議委員講演(大津市) 1400 日本:桜井日銀審議委員会見(大津市) 1600 日本:債券市場サーベイ(日銀)

●海外● ◇イベント 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"であいさつ

Friday, 02 December, 2016---------------------------------------- 1500 日本:11月国内ユニクロ既存店売上高(ファーストリテイリング) ●海外● ◇イベント 17:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"の昼食会であいさつ 17:30 タルーロ米FRB理事が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"の昼食会で講演

