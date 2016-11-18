［東京 １８日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 18 November, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 08:15 ドラギＥＣＢ総裁が講演（at the 26th European Banking Congress during the 19th Euro Finance Week） 10:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が討論会"Monetary Policy _ Which Road Ahead?" に参加（フランクフルト） 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が物価・雇用見通しに関する消費者調査結果について会見 14:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 14:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 18:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加
Saturday, 19 November, 2016----------------------------------------
02:45 パウエル米ＦＲＢ理事"The Global Trade Slowdown and Its Implications for Emerging Asia"をテーマに講演 ＊現地時間１８日 アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議（２０日まで、ペルー）
＊日ロ首脳がペルーで会談へ、領土問題を協議 nL4N1DI5
Sunday, 20 November, 2016----------------------------------------
メルケル独首相、4期目出馬に関する決定を20日発表へ＝報道 nL4N1DH4NI トランプ次期米大統領は２０１２年大統領選の共和党候補ミット・ロムニー氏と２０日に会談し、国務長官への就任を要請する可能性がある nL4N1DI530 韓国の朴槿恵大統領の親友、崔順実容疑者 拘留期限の20日に起訴か
Monday, 21 November, 2016---------------------------------------- 1030 日本：政井日銀審議委員講演（さいたま市） 1400 日本：１０月のスーパー売上高 1430 日本：政井日銀審議委員会見（さいたま市） 1600 日本：１０月のコンビニ売上高
●海外● ◇イベント 16:30 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で演説 18:00 米財務省２年債入札
Tuesday, 22 November, 2016---------------------------------------- 1000 米山新潟県知事と東電・数土会長、広瀬社長が会談
1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：２年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1245 日本：流動性供給入札結果 1400 日本：１０月のショッピングセンター売上高 1430 日本：１０月の百貨店売上高 1500 経団連会長会見 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省５年・変動利付２年債入札
Wednesday, 23 November, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札 19:00 １１月１─２日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 英財務相の秋季財政報告
Thursday, 24 November, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：１０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果
●海外● ◇休場 米（感謝祭）
Friday, 25 November, 2016---------------------------------------- 0850 日本：１０月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
Tuesday, 29 November, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 13:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がプエルトリコ経済について講演
Thursday, 01 December, 2016---------------------------------------- 1030 日本：桜井日銀審議委員講演（大津市） 1400 日本：桜井日銀審議委員会見（大津市） 1600 日本：債券市場サーベイ（日銀）
●海外● ◇イベント 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"であいさつ
Friday, 02 December, 2016---------------------------------------- 1500 日本：１１月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） ●海外● ◇イベント 17:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"の昼食会であいさつ 17:30 タルーロ米ＦＲＢ理事が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"の昼食会で講演
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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