TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（19日）

* アプリで最新記事をご覧になる場合は reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/topnews をクリックして下さい

* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください ◆海外トップニュース > トランプ氏、司法長官にセッションズ氏指名 新政権3ポスト保守派起用 > 米大統領選後の市場反応、利上げへの懸念材料でない＝ＮＹ連銀総裁 > 独ＶＷ、2020年までに3万人削減 主力ブランド立て直しへ > 早めの利上げ、米経済に恩恵＝カンザスシティー連銀総裁 > 来月の利上げ支持に傾きつつある＝米セントルイス連銀総裁 > 米ＦＲＢ、利上げ近づいている＝ダラス連銀総裁 > 米衣料小売、年末商戦苦戦か アバクロンビーやギャップ見通し低調 > ＴＰＰ署名国、無発効なら中国中心の協定に焦点移す用意＝ＵＳＴＲ代表 > オバマ米大統領、欧州首脳らと団結確認 > トランプ次期米大統領、「トランプ大学」めぐる訴訟で和解 > 米キャタピラー、8─10月世界小売販売は12％減 減少ペースは鈍化 > フェイスブック、最大60億ドルの自社株買いへ 来年第1四半期に開始 > 双日、シージージー・トレーディングの支配権取得へ協議＝報道 > 中国人民元、景気減速で一段安へ＝米ダラス連銀総裁 > 債券ファンドから大規模な資金流出、トランプ氏勝利受け＝ＢＡＭＬ > ドイツ銀、米住宅ローン証券化事業を縮小へ＝関係筋 ◆経済・政治・社会関連ニュース > 債券ファンドから大規模な資金流出、トランプ氏勝利受け＝ＢＡＭＬ > 米石油掘削リグ稼動数、1年4カ月ぶりの大幅増＝ベーカー・ヒューズ > トランプ次期米大統領、「トランプ大学」めぐる訴訟で和解 > ＴＰＰ署名国、無発効なら中国中心の協定に焦点移す用意＝ＵＳＴＲ代表 > トランプ氏、司法長官にセッションズ氏指名 新政権3ポスト保守派起用 > 原油55─65ドル回復なら米石油掘削リグ稼動増加へ＝米ダラス連銀総裁 > 中国人民元、景気減速で一段安へ＝米ダラス連銀総裁 > 英首相「ＥＵ離脱の準備は順調」、ドイツ首相に伝える > ユーロ圏経済、著しい外的リスクに直面＝プラートＥＣＢ専務理事 > ユーロ圏財政緊縮化終了、財政規律撤廃意味せず＝モスコビシ欧州委員 > オバマ米大統領、欧州首脳らと団結確認 > 米大統領選後の市場反応、利上げへの懸念材料でない＝ＮＹ連銀総裁 > 米経済成長率、第4四半期は＋2.36％＝ＮＹ連銀ナウキャスト > 米ＦＲＢ、より段階的に利上げすべき＝カンザスシティー連銀総裁 > 10月の米景気先行指数、前月比+0.1％（予想：+0.1％）＝コンファレンス・ボード > 早めの利上げ、米経済に恩恵＝カンザスシティー連銀総裁 > 来月の利上げ支持に傾きつつある＝米セントルイス連銀総裁 > 米ＦＲＢ、利上げ近づいている＝ダラス連銀総裁 > 危機の再来前に経済通貨同盟の完成必要＝ベルギー中銀総裁

◆企業関連ニュース > 米サイバーセキュリティのオプティブがＩＰＯ申請、1億ドル調達へ > 米キャタピラー、8─10月世界小売販売は12％減 減少ペースは鈍化 > 独ＶＷ、向こう4年間で設備投資も削減 > フェイスブック、最大60億ドルの自社株買いへ 来年第1四半期に開始 > BUZZ-外株：米国株、週間でおおむね堅調 > BUZZ-外株：小売りＥＴＦ利益確定売りに脆弱、ブラック・フライデー控え > BUZZ-外株：米スペクトラム・ファーマ下落、ぼうこうがん治療薬認可得られず > 双日、シージージー・トレーディングの支配権取得へ協議＝報道 > UPDATE 1 BUZZ-外株：米海運株の一角に売り、シナジー・マリタイムの株式売出価格受け > ドイツ銀、米住宅ローン証券化事業を縮小へ＝関係筋 > BUZZ-外株：米ヒベット・スポーツ17％安、低調な決算や見通し下方修正で > 加ブルックフィールド、破たんのサンエジソン傘下企業の株式取得を提案 > 米衣料小売、年末商戦苦戦か アバクロンビーやギャップ見通し低調 > 露ガスプロム傘下の英部門、20％の人員削減実施＝米紙 > BUZZ-外株：ファーストＮＢＣバンク31％安、15年ぶり大幅下落 > BUZZ-外株：米有機食品ナチュラル・グローサーズ最安値、第4四半期利益が予想割れ > ＦＣＡが米アマゾンと提携、伊で自動車のオンライン販売へ > BUZZ-外株：米アイゲート・ファーマ一時約45％高、ＦＤＡ許可に期待 > 独ＶＷ、2020年までに3万人削減 主力ブランド立て直しへ > BUZZ-外株：米リーガル・エンターテインメント下落、主要株主が保有株圧縮 > BUZZ-外株：米エマージ・エナジー8％安、株式売出条件を嫌気 > BUZZ-外株：米半導体マーベル昨年6月以来の高値、好決算が追い風 > BUZZ-外株：米アプリカス・バイオサイエンシズ下落、販売申請めぐるＦＤＡコメント受け > BUZZ-外株：中国乳業シニュトラが急伸、買収提案が追い風 > BUZZ-外株：米コミュニティ・ヘルス上昇、資産を4.25億ドルで売却へ > BUZZ-外株：米セールスフォース、2カ月半ぶり高値付近 > BUZZ-外株：米ギャップ9％急落、半年ぶり大幅安の見込み > BUZZ-外株：米アバクロンビー寄り前15％急落、弱い決算嫌気 > BUZZ-外株：米クラトス・ディフェンス寄り前10％急落、株式売り出し > BUZZ-外株：テスラ株主がソーラーシティ買収を承認、株価上昇 > ＢＭＷとバイドゥ、自動運転車での共同研究を打ち切り > ドイツ銀行、華夏銀株を33.7億ドルで売却