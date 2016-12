22日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 安倍首相内外記者会見 1000 米山新潟県知事と東電・数土会長、広瀬社長が会談 1000 参議院財政金融委員会 1030 2年利付国債(12月債)の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1230 花王社長会見 1245 流動性供給入札結果 1400 10月のショッピングセンター売上高 1430 10月の百貨店売上高 1500 経団連会長会見 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 新規上場 WASHハウス がマザーズに(公開価格2300円) 市場変更 フィックスターズ が東証1部に マザーズから ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 11月21日(月) 02:30 タイ:GDP Q3 08:00 台湾:輸出受注 Oct 13:00 ポーランド:小売売上高 Oct 13:30 米:シカゴ連銀全米活動指数 Oct ◇イベント 13:00 フィッシャー米FRB副議長が講演"Longer-Term Challenges for the U.S. Econ omy" 16:30 ドラギECB総裁が欧州議会で演説 18:00 米財務省2年債入札 11月22日(火) 09:30 英:公的部門純借入額(国立統計局) Oct 12:30 ブラジル:経常収支 Oct 13:55 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米:中古住宅販売(全米リアルター協会) Oct 15:00 米:リッチモンド連銀製造業総合指数 Nov ◇イベント 18:00 米財務省5年・変動利付2年債入札 ◇決算予定 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)