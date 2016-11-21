UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（21日）＝5本、5億9167万円

(設定額を追加しました) ファンド名 ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型） ／（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 設定上限額 各５００億円 設定額 各１４５２万円 販売会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券 ファンド名 時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１６─１１／（成長指向） ２０１６─１１＜愛称：ステップ・ラップ＞ 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 各２０００億円 設定額 安定指向３億６５８５万円／成長指向１億９５７５万円 販売会社 三井住友信託銀行、日興アセットマネジメント ファンド名 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限額 １００万円 設定額 １００万円 販売会社 楽天証券、ＳＢＩ証券