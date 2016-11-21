アジア通貨動向（21日）＝人民元・リンギ・ペソが下落

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［２１日 ロイター］ - ０１４１ＧＭＴ（日本時間午前１０時４１分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.67 110.92 +0.23 Sing dlr 1.4246 1.4259 +0.09 Taiwan dlr 31.952 32.010 +0.18 Korean won 1180.73 1183.20 +0.21 Baht 35.54 35.61 +0.19 Peso 49.800 49.780 -0.04 Rupiah 13435 13425 -0.07 Rupee 68.13 68.13 0.00 Ringgit 4.4150 4.4140 -0.02 Yuan 6.8945 6.8888 -0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.67 120.30 +8.70 Sing dlr 1.4246 1.4177 -0.48 Taiwan dlr 31.952 33.066 +3.49 Korean won 1180.73 1172.50 -0.70 Baht 35.54 36.00 +1.29 Peso 49.80 47.06 -5.50 Rupiah 13435 13785 +2.61 Rupee 68.13 66.15 -2.91 Ringgit 4.4150 4.2935 -2.75 Yuan 6.8945 6.4936 -5.81
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