UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝大半が下落、リンギは13カ月ぶり安値

(情報を更新しました) [シンガポール 21日 ロイター] - 米国債利回りの上昇を背景にドルが強含む なか、アジア新興国通貨は21日、大半が下落した。トランプ次期米政権が景気刺激的な 政策をとるとの期待感でドルが買われている。 マレーシアリンギ は1年1カ月超ぶりの安値をつけた。マレーシア中銀は1 8日夜、オフショアのノンデリバラブル・フォワード(NDF)市場でリンギを取引する などした個人や銀行に対して「早急な監督上の介入措置」を講じるとの姿勢を表明した。 人民元 は8年半ぶりの安値付近に下落した。中国人民銀行(中央銀行)は きょう、人民元の対ドル基準値(中間値) を12営業日連続で前日より元安に 設定した。 また、フィリピンペソ は、世界的な金融危機の最中にあった2008年1 1月以来となる安値水準に落ち込んでいる。株式にからんだ資金流出が指摘されている。 メイバンクのシニア外為ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は「ウォンや円 など、輸出に依存する開放経済の通貨に対してドルが買われやすい地合いが続いている」 と指摘。「ドルが後退したとしても、テクニカル的なものにとどまるだろう」と述べた。 0350GMT(日本時間午後0時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.13 110.92 -0.19 Sing dlr 1.4278 1.4259 -0.13 Taiwan dlr 31.953 32.010 +0.18 Korean won 1184.77 1183.20 -0.13 Baht 35.57 35.61 +0.12 Peso 49.930 49.780 -0.30 Rupiah 13440 13425 -0.11 Rupee 68.15 68.13 -0.02 Ringgit 4.4280 4.4140 -0.32 Yuan 6.8975 6.8888 -0.13 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.13 120.30 +8.25 Sing dlr 1.4278 1.4177 -0.71 Taiwan dlr 31.953 33.066 +3.48 Korean won 1184.77 1172.50 -1.04 Baht 35.57 36.00 +1.22 Peso 49.93 47.06 -5.75 Rupiah 13440 13785 +2.57 Rupee 68.15 66.15 -2.93 Ringgit 4.4280 4.2935 -3.04 Yuan 6.8975 6.4936 -5.86