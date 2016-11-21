アジア株式市場サマリー（21日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２１日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1966.05 -8.53 -0.43 1971.03 1976.23 1962.42 前営業日終値 1974.58 台湾 加権指数 9041.11 +32.32 +0.36 9009.78 9049.76 8986.40 前営業日終値 9008.79 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5351.336 -8.079 -0.15 5359.400 5364.000 5334.900 指数 前営業日終値 5359.415
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