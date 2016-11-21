TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（22日）

* アプリで最新記事をご覧になる場合は reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/topnews をクリックして下さい

* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください ◆海外トップニュース > ＥＣＢ総裁ら、緩和継続の必要性強調 資産購入延長の思惑強まる > 財政出動へのシフト、金融政策頼みの構図軽減＝米ＦＲＢ副議長 > 米ＦＲＢ、ドル高で「行うべきこと」阻まれず＝フィッシャー副議長 > 政府の財政政策による生産性向上、経済の下支えに＝ＦＲＢ副議長 > ユーロ圏、魅力的な単一の金融市場整備が重要＝仏中銀総裁 > ＥＣＢ、現実路線で3月以降の政策決定 不透明感に対応＝仏中銀総裁 > オクラホマ州知事がトランプ氏と会談、内務長官ポストめぐり協議 > ユーロ加盟国、大衆迎合主義的な政党躍進なら格下げも＝フィッチ > 英首相、企業のブレグジット後への懸念に理解示す > 独ルフトハンザ、パイロットが23日にスト決行＝労組 > ドイツ取引所、新興企業向け新市場創設へ 資本需要に対応 > 米タイソン・フーズ、7─9月業績は予想割れ ＣＥＯは年末に退任 > パイプラインの米スノコ、米同業ＥＴＰ買収へ 両社の株価下落 > 米マラソン・ペトロリアムは会社分割検討を、エリオットが要求 ◆経済・政治・社会関連ニュース > ギリシャ予算案、2017年成長率＋2.7％見込む 景気後退脱却へ > ＥＣＢ総裁ら、緩和継続の必要性強調 資産購入延長の思惑強まる > 米2年債入札、最高落札利回り1.085％ 2009年以来の高水準 > 米国の株式ＥＴＦ、8日間で過去最大457億ドル流入＝調査会社 > トランプ次期米大統領当選、見通し困難な長期影響及ぶ＝ＥＣＢ総裁 > ＥＣＢ、株式買い入れ検討必要な状況から程遠い＝クーレ専務理事 > オクラホマ州知事がトランプ氏と会談、内務長官ポストめぐり協議 > ＯＰＥＣ専門家会合で一定の前進、協議続く＝関係筋 > 原油先物上昇、ＯＰＥＣ合意期待やドル安受け > 英インフレ期待、約5年ぶりの高い伸び＝バークレイズ四半期調査 > 英ロンドン証取、金融情報提供のマージェント買収 > ユーロ加盟国、大衆迎合主義的な政党躍進なら格下げも＝フィッチ > ＥＣＢ、インフレ目標達成へ金融緩和の継続必要＝ドラギ総裁 > ユーロ圏、魅力的な単一の金融市場整備が重要＝仏中銀総裁 > 市場は12月米利上げほぼ確実視、短期金利先物95％織り込み > ポルトガル10年債利回り低下、中国復星の銀行出資で地合い改善 > 財政出動へのシフト、金融政策頼みの構図軽減＝米ＦＲＢ副議長 > ユンケル欧州委員長、辞任の意向ない＝報道官 > ＥＣＢ、現実路線で3月以降の政策決定 不透明感に対応＝仏中銀総裁 > 米ＦＲＢ、ドル高で「行うべきこと」阻まれず＝フィッシャー副議長 > 政府の財政政策による生産性向上、経済の下支えに＝ＦＲＢ副議長 > 世界経済、先行き不透明感高い＝ポルトガル中銀総裁 > ショイブレ独財務相、英国の法人税率引き下げ計画をけん制 > 中国河北省、製鋼能力の今年の削減目標達成 > 英首相、企業のブレグジット後への懸念に理解示す > ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は177.92億ユーロに拡大

◆企業関連ニュース > BUZZ-外株：米ファーストＮＢＣ16％高、買い手候補と協議との報道受け > BUZZ-外株：半導体株、ソフトウエア株より良好 価格差2008年以降で最大 > BUZZ-外株：第3四半期利益、ハイテク銘柄企業の伸び最大に > BUZZ-外株：米パロアルトネットワークス1.4％安、引け後の決算発表に注目 > BUZZ-外株：米工業用包装グリーフ5カ月ぶり大幅安、投資判断引き下げで > BUZZ-外株：医療機器大手メドトロニックやや上昇、翌日の決算発表に期待 > 独ルフトハンザ、パイロットが23日にスト決行＝労組 > BUZZ-外株：米イーグリア・バイオ急騰、前臨床データが良好 > BUZZ-外株：カナディアン・ソーラーが9％安、弱い決算や見通し下方修正で > ドイツ取引所、新興企業向け新市場創設へ 資本需要に対応 > BUZZ-外株：Ｓ＆Ｐ、最高値更新には大型ハイテク株の回復必要の可能性 > BUZZ-外株：米キュービック約1年ぶりの大幅下落、決算嫌気 > BUZZ-外株：カジノ運営株が軒並み高、クレディスイスが明るい見通し > BUZZ-外株：海運株おおむね軟調、不安定な値動きに > BUZZ-外株：米パイプラインのスノコ10％急落、ＥＴＰ買収を嫌気 > BUZZ-外株：米マラソン・ペトロリアム、1月以来の高値 物言う株主会社分割要求 > BUZZ-外株：米アプライド・マイクロ・サーキッツ約2年ぶり高値、同業による買収提案受け > 米タイソン・フーズ、7─9月業績は予想割れ ＣＥＯは年末に退任 > オラクル、ネット会社「ダイン」買収 > BUZZ-外株：Ｓ＆Ｐエネルギー指数が約1年ぶり高水準、原油高反映 > BUZZ-外株：米タイソン・フーズ一時8年ぶり大幅安、四半期業績予想割れ・ＣＥＯ退任へ > パイプラインの米スノコ、米同業ＥＴＰ買収へ 両社の株価下落 > BUZZ-外株：米Ｓ＆Ｐ、選挙後約2％上昇 金融株中心にトップ5銘柄が主導 > 米マラソン・ペトロリアムは会社分割検討を、エリオットが要求 > アナログ半導体のメイコム、同業を7.7億ドルで買収 > BUZZ-外株：米医薬品アコーダ6％安、治療薬の開発停止 > 台湾のトランスアジア航空、22日の運航停止を届け出 > BUZZ-外株：米医薬品ハロザイム寄り前6％安、アッヴィが治験薬の開発中止 > BUZZ-外株：中国の動画サイトＹＹ4.2％高、決算予想上回る > BUZZ-外株：米フリーポート寄り前4％高、コーウェンが目標株価引き上げ > BUZZ-外株：フェイスブック、寄り前1.3％高 60億ドルの自社株買い好感 > BUZZ-外株：米ヘッドウォーターズ17％高 豪州企業による買収好感 > BUZZ-外株：米タイソン・フーズ寄り前8.6％安、四半期業績予想割れ・ＣＥＯ退任へ > 米シティ、自社株買戻し17.5億ドル拡大へ > ローワンとサウジアラムコ、オフショア掘削事業の合弁設立へ