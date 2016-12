米金融・債券市場＝価格上昇、最近の利回り上昇で買い戻し

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時30分 97*17.00 3.0004% 柄) 前営業日終 97*07.00 3.0170% 値 10年債(指標銘柄 15時30分 97*03.00 2.3280% ) 前営業日終 97*00.50 2.3370% 値 5年債(指標銘柄 15時29分 97*15.50 1.7843% ) 前営業日終 97*16.25 1.7790% 値 2年債(指標銘柄 15時14分 99*11.75 1.0806% ) 前営業日終 99*13.00 1.0600% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 153*06.00 153*05.00 限 Tノート先物12月 125*17.50 125*18.00 限 米金融・債券市場では、トランプ次期政権の積極財政観測から最近利回りが上昇して いたことを受けて、米国債に買い戻しが入った。 指標10年債 利回りは前週末18日、2.36%まで跳ね上がり、「非 常に魅力的な水準となったことで、好機と見た投資家が買いを入れた」(TD証券のジェ ナディ・ゴールドバーグ氏)という。 10年債利回りはこの日、2.34%に低下。大統領選前は1.80%程度で推移し ていた。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 0.00 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -16.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -57.00 (-0.75)