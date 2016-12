UPDATE 2-米金融・債券市場＝価格上昇、最近の利回り上昇で買い戻し

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 97*23.50 2.9899% ) 前営業日終値 97*07.00 3.0170% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*07.00 2.3136% 前営業日終値 97*00.50 2.3370% 5年債(指標銘柄) 17時05分 97*18.25 1.7658% 前営業日終値 97*16.25 1.7790% 2年債(指標銘柄) 17時00分 99*12.25 1.0724% 前営業日終値 99*13.00 1.0600% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 153*06.00 153*05.00 限 Tノート先物12月 125*17.50 125*18.00 限 米金融・債券市場では、トランプ次期政権の積極財政観測から最近利回りが上昇していたことを受けて 、米国債に買い戻しが入った。 指標10年債 利回りは前週末18日、2.36%まで跳ね上がり、「非常に魅力的な水準 となったことで、好機と見た投資家が買いを入れた」(TD証券のジェナディ・ゴールドバーグ氏)という 。 10年債利回りはこの日、2.34%に低下。大統領選前は1.80%程度で推移していた。 米財務省が実施した260億ドルの2年債入札は、通常は40─50%となる間接入札者の落札比率が 35%にとどまった。トランプ次期政権下での金利先高観を背景に、ヘッジファンドや外国中銀などの引き 合いが弱かった。最高落札利回りは1.085%と、2009年12月以来の高水準をつけた。 流通市場で、2年債 利回りは1.09%と、昨年12月30日以来の水準に上昇した。大統 領選前は0.81%程度で推移していた。 22日には340億ドルの5年債、および130億ドルの2年物変動利付き債、23日には280億ド ルの7年債入札が実施される。 フィッシャー米連邦準備理事会(FRB)副議長はこの日、政府が財政政策により生産性を押し上げる ことができれば、経済の下支えに向けたFRBの負担を軽減する一助となるとの考えを表明。足元のドル高 進行は政策目標に向けた進展を踏まえ「FRBが実施する必要があることを阻害しない」とも述べた。 CMEグループのフェドウォッチによると、市場はFRBが12月会合でフェデラルファンド(FF) 金利の誘導目標を0.50─0.75%へと25ベーシスポイント(bp)引き上げる可能性を約95%の 確率で織り込んでおり、12月の利上げをほぼ確実視している。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 0.00 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -16.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -57.00 (-0.75)