アジア通貨動向（22日）＝人民元・ウォン・台湾ドルが上昇

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［２２日 ロイター］ - ０１４８ＧＭＴ（日本時間午前１０時４８分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.42 110.77 +0.32 Sing dlr 1.4211 1.4241 +0.21 Taiwan dlr 31.818 32.000 +0.57 Korean won 1174.50 1186.60 +1.03 Baht 35.43 35.49 +0.17 Peso 49.745 49.830 +0.17 Rupiah 13420 13420 0.00 Rupee 68.16 68.16 0.00 Ringgit 4.4090 4.4170 +0.18 Yuan 6.8881 6.8944 +0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.42 120.30 +8.95 Sing dlr 1.4211 1.4177 -0.24 Taiwan dlr 31.818 33.066 +3.92 Korean won 1174.50 1172.50 -0.17 Baht 35.43 36.00 +1.61 Peso 49.75 47.06 -5.40 Rupiah 13420 13785 +2.72 Rupee 68.16 66.15 -2.94 Ringgit 4.4090 4.2935 -2.62 Yuan 6.8881 6.4936 -5.73
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