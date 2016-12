UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝ドル高一服でおおむね堅調

(内容を追加しました。) [シンガポール 22日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、ドル高の一服によ り大半が上昇している。 人民元 は前日つけた8年半ぶり安値近辺から反発した。 韓国ウォン の上げが目立ち、海外投資家の韓国株買いを背景に一時ドルに 対して1%超上昇した。その後ウォンの一段高を疑問視する見方が広がり、押し戻された 。 人民元とウォンの上昇は台湾ドル を下支えした。海外金融機関の需要で台湾 株が1%超上昇したことも台湾ドル買いにつながった。 OCBC銀行の為替ストラテジスト、Emmanuel Ng氏は、アジア新興国通貨は短期的 には堅調になるかもしれないが、米新政権の通商協定に対する姿勢でドルのアジア通貨に 対する下げは限定的になる、との見方を示した。 トランプ米次期大統領は21日、就任初日の予定について語るビデオを公表し、環太 平洋連携協定(TPP)からの離脱を通告する考えを示した。 0410GMT(日本時間午後1時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.69 110.77 +0.07 Sing dlr 1.4227 1.4241 +0.10 Taiwan dlr 31.863 32.000 +0.43 Korean won 1175.30 1186.60 +0.96 Baht 35.45 35.49 +0.12 Peso 49.830 49.830 +0.00 Rupiah 13445 13420 -0.19 Rupee 68.16 68.16 -0.00 Ringgit 4.4220 4.4170 -0.11 Yuan 6.8891 6.8944 +0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.69 120.30 +8.68 Sing dlr 1.4227 1.4177 -0.35 Taiwan dlr 31.863 33.066 +3.78 Korean won 1175.30 1172.50 -0.24 Baht 35.45 36.00 +1.55 Peso 49.83 47.06 -5.56 Rupiah 13445 13785 +2.53 Rupee 68.16 66.15 -2.95 Ringgit 4.4220 4.2935 -2.91 Yuan 6.8891 6.4936 -5.74