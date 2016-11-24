24日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0930 １１月製造業ＰＭＩ 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 １０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 ９月景気動向指数改定値 決算：生保各社 市場変更 メディカル・データ・ビジョン が東証１部に マザーズから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月２４日（木） 00:00 シンガポール：ＧＤＰ改定値 Q3 07:00 独：ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q3 08:00 スペイン：ＧＤＰ Q3 09:00 独：ＩＦＯ業況指数 Nov 12:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Dec 21:45 ＮＺ：貿易収支 Oct ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 欧州連合（ＥＵ）ウクライナ首脳会談 ◇決算予定 ティッセン・クルップ ◇休場 米（感謝祭）