アジア株式市場サマリー（22日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２２日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1983.47 +17.42 +0.89 1976.07 1986.82 1974.05 前営業日終値 1966.05 台湾 加権指数 9133.39 +92.28 +1.02 9058.58 9161.19 9058.58 前営業日終値 9041.11 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5413.332 +61.996 +1.16 5351.300 5425.500 5351.300 指数 前営業日終値 5351.336
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