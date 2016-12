米金融・債券市場＝総じて小動き、5年債入札に底堅い需要

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 97*18.00 2.9988% ) 前営業日終 97*10.50 3.0110% 値 10年債(指標銘柄 17時04分 97*07.00 2.3137% ) 前営業日終 97*00.50 2.3370% 値 5年債(指標銘柄) 17時05分 97*16.50 1.7778% 前営業日終 97*13.75 1.7960% 値 2年債(指標銘柄) 17時00分 99*26.00 1.0950% 前営業日終 99*25.88 1.0970% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 153*08.00 153*06.00 限 Tノート先物12月 125*22.50 125*17.50 限 米金融・債券市場では、国債価格が総じて小動きとなった。米財務省が実施した34 0億ドルの5年債入札がまずまずの需要を集めたことが背景にある。 5年債入札は、最高落札利回りが1.760%と、昨年12月以来の高水準となった 。最高落札利回りはWI(発行前)取引水準を0.5ベーシスポイント(bp)弱上回る 程度にとどまった。 またファンドマネジャーや外国中銀など間接入札者の落札比率は60%と、平均並み の水準となった。前日の260億ドルの2年債入札では、間接入札者の引き合いが弱く、 落札比率が平均を割り込んでいた。23日には280億ドルの7年債入札が実施される。 新規供給は、金利先高観の逆風を受ける短期債を一層圧迫した。 2年債 利回りは一時1.107%と、2010年4月以来の水準に上昇。 その後は1.08%まで戻した。トランプ氏の大統領選勝利前は0.81%程度で推移し ていた。 5年債 利回りは11カ月ぶり高水準をやや下回る1.78%で取引された 。 キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は「金利上昇に敏感なのは短・中期債で、これらの年限を敬遠する動きが出るのは当然」 としながらも、「ある時点では、なお魅力的な水準とみる投資家がいるだろう」と話す。 10年債 価格はほぼ変わらず。利回りは2.32%。 CMEグループのフェドウォッチによると、短期金利先物市場は12月の米利上げを 94%の確率で織り込んでいる。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -1.75 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -17.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -57.25 (+0.25)