アジア通貨動向（23日）＝大半が軟調、米利上げ観測でドル高止まり

[シンガポール 23日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が軟調。12月以 降も米利上げが続くとの見方からドルが高止まっている。 マレーシアリンギは14カ月ぶり安値付近。短期投資の外国勢がリンギ建て資産を売 却している。 インドネシアルピアは2週間ぶり安値。外国勢が株式保有を引き続き縮小しているほ か、国債も下落している。 為替ブローカーOANDA(シンガポール)の上級トレーダー、スティーブン・オン ネス氏は「米金利の方向性やトランプ次期大統領をめぐる不透明感からアジア新興国から の資金流出は続くだろう」と述べた。 0340GMT(日本時間午後0時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.06 111.14 +0.07 Sing dlr 1.4267 1.4235 -0.22 Taiwan dlr 31.885 31.945 +0.19 Korean won 1174.81 1176.10 +0.11 Baht 35.50 35.43 -0.20 Peso 49.940 49.850 -0.18 Rupiah 13470 13440 -0.22 Rupee 68.42 68.25 -0.24 Ringgit 4.4390 4.4170 -0.50 Yuan 6.8928 6.8920 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.06 120.30 +8.32 Sing dlr 1.4267 1.4177 -0.63 Taiwan dlr 31.885 33.066 +3.70 Korean won 1174.81 1172.50 -0.20 Baht 35.50 36.00 +1.40 Peso 49.94 47.06 -5.77 Rupiah 13470 13785 +2.34 Rupee 68.42 66.15 -3.31 Ringgit 4.4390 4.2935 -3.28 Yuan 6.8928 6.4936 -5.79 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。