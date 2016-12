米金融・債券市場＝国債利回り高水準から戻す、7年債入札やＦＯＭＣ議事要旨で

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時41分 96*31.00 3.0296% ) 前営業日終値 97*12.00 3.0080% 10年債(指標銘柄 15時40分 96*25.00 2.3642% ) 前営業日終値 97*05.50 2.3190% 5年債(指標銘柄) 15時40分 99*18.00 1.8420% 前営業日終値 99*27.88 1.7770% 2年債(指標銘柄) 15時38分 99*23.25 1.1387% 前営業日終値 99*26.00 1.0950% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 152*29.00 153*08.00 Tノート先物12月限 125*11.50 125*22.50 米金融・債券市場では、国債価格が下落。利回りは上昇したものの、7年債入札が好 調だったことや、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の内容が概ね想定内だった ことを受け、日中つけた高水準からは戻す格好となった。 280億ドルの7年債入札は、海外中央銀行やファンドマネジャーなどを含む間接入 札者の落札比率が72.65%と、過去最高となった。このところの国債利回り上昇が背 景にあると見られる。最高落札利回りは2.215%、応札倍率は2.68倍だった。 こうしたなか連邦準備理事会(FRB)が公表した11月1─2日開催のFOMC議 事要旨によると、米経済は早期の利上げを正当化するほど十分に力強いとして、FRB当 局者が自信を深めていることが示され、12月利上げ観測を裏付ける内容となった。 シーポート・グローバル(ニューヨーク)のマネジングディレクター、トム・ディガ ロマ氏は「来月のFOMCでの利上げに向けすべてが動いているようだ」と話す。 米国債はトランプ氏の大統領当選以降、下げが続いているが、市場では相場の底入れ はまだ先との見方が根強く「目下、利回りの天井を探っている状態」(BMOキャピタル マーケッツのイアン・リンゲン氏)という。2年債利回りはこの日、一時2010年4月 以来の水準に上昇する場面もみられた。トランプ次期大統領は財政出動や拡張的財政政策 とともに成長やインフレの押し上げを狙うものとみられている。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率 は94%となっている。 2年債 は2/32安。利回りは1.13%。一時1.15%と2010年 4月6日以来の高水準をつけた。10年債 は9/32安。利回りは2.35 %。一時2015年7月15日以来の水準となる2.42%に上昇した。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -3.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -18.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -58.25 (unch)