25日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0810 閣議、閣議後会見 0830 １０月全国・１１月東京都区部消費者物価 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 １０月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 ４０年利付国債の入札発行 1100 自動車大手７社の１０月生産輸出実績 1245 ４０年利付国債の入札結果 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の７ー９月分運用実績 1600 国債市場特別参加者会合 1735 月例経済報告関係閣僚会議 1755 経済財政諮問会議 1915 石原経済再生相会見 追加上場 九州リースサービス が東証２部に（既上場は福証） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月２４日（木） 07:00 独：ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q3 08:00 スペイン：ＧＤＰ Q3 09:00 独：ＩＦＯ業況指数 Nov 12:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Dec 21:45 ＮＺ：貿易収支 Oct ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 欧州連合（ＥＵ）ウクライナ首脳会談 日ニュージーランド経済人会議（ウェリントン、２５日まで） ◇決算予定 ティッセン・クルップ ◇休場 米（感謝祭） １１月２５日（金） 04:00 マレーシア：ＣＰＩ Oct 05:00 シンガポール：製造業生産 Oct 07:30 タイ：外貨準備 w/e 08:00 台湾：ＧＤＰ改定値 Q3 09:00 ポーランド：失業率 Oct 09:30 英：ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q3 11:30 インド：外貨準備 w/e 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov 14:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov 15:00 メキシコ：経常収支 Q3