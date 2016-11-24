アジア通貨動向（24日）＝総じて下落

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［２４日 ロイター］ - ０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.55 112.50 -0.04 Sing dlr 1.4352 1.4318 -0.24 Taiwan dlr 31.975 31.880 -0.30 Korean won 1183.00 1176.20 -0.57 Baht 35.71 35.57 -0.38 Peso 49.980 49.860 -0.24 Rupiah 13535 13480 -0.41 Rupee 68.56 68.56 0.00 Ringgit 4.4550 4.4400 -0.34 Yuan 6.9187 6.9190 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.55 120.30 +6.89 Sing dlr 1.4352 1.4177 -1.22 Taiwan dlr 31.975 33.066 +3.41 Korean won 1183.00 1172.50 -0.89 Baht 35.71 36.00 +0.81 Peso 49.98 47.06 -5.84 Rupiah 13535 13785 +1.85 Rupee 68.56 66.15 -3.52 Ringgit 4.4550 4.2935 -3.63 Yuan 6.9187 6.4936 -6.14
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