UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝米利上げ観測受け下落、ウォンが主導

(内容を更新しました) [シンガポール 24日 ロイター] - アジア通貨市場では、大 半の新興国通貨が下落。米連邦準備理事会(FRB)がより積極的に利 上げを行うとの見方が広がり、米国債利回りの上昇圧力が加速している 。 ウォン が下げを主導。債券市場からの資金流出に加え、 外国人投資家はソウル株の売りに転じる見通し。 マレーシアリンギ は1年2カ月ぶり安値。 インドネシアルピア は約半年ぶり安値。海外勢が株を売っ ているほか、大半の長期国債価格も下落した。 シンガポールドル は米ドル高に押され、10カ月ぶり安値 。通産省はこの日、2016年の成長率と輸出予想を下方修正した。 フィリピンペソ は2008年11月以来の安値。ここで も海外勢の株式売却がみられる。 スコシア銀行(シンガポール)の外為ストラテジスト、Qi Gao氏は 「東南アジア通貨はテクニカルにみて売られすぎだ。だが、米経済指標 の強さや同国のインフレ期待、トランプ次期大統領の成長促進スタンス などにより、アジア通貨はさらに売られるだろう」との見方を示した。 さらに「米ドルの調整やアジア新興国当局による介入は、米ドル買いの 機会となる」とも述べた。 0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.71 112.50 -0.19 Sing dlr 1.4339 1.4318 -0.15 Taiwan dlr 31.930 31.880 -0.16 Korean won 1183.10 1176.20 -0.58 Baht 35.70 35.57 -0.36 Peso 49.999 49.860 -0.28 Rupiah 13535 13480 -0.41 Rupee 68.83 68.56 -0.39 Ringgit 4.4550 4.4400 -0.34 Yuan 6.9203 6.9190 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.71 120.30 +6.73 Sing dlr 1.4339 1.4177 -1.13 Taiwan dlr 31.930 33.066 +3.56 Korean won 1183.10 1172.50 -0.90 Baht 35.70 36.00 +0.84 Peso 50.00 47.06 -5.88 Rupiah 13535 13785 +1.85 Rupee 68.83 66.15 -3.89 Ringgit 4.4550 4.2935 -3.63 Yuan 6.9203 6.4936 -6.17