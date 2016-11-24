アジア株式市場サマリー（24日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２４日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1971.26 -16.69 -0.84 1985.11 1988.96 1968.50 前営業日終値 1987.95 台湾 加権指数 9152.11 -26.12 -0.28 9164.84 9183.16 9137.56 前営業日終値 9178.23 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5485.079 +0.721 +0.01 5484.400 5503.300 5471.800 指数 前営業日終値 5484.358
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