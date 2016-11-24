TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（25日）

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◆企業関連ニュース > 米Ｗファーゴ、無断口座開設問題で裁判所に集団訴訟の却下要請 > エアバス、Ａ３５０型機納入目標達成に自信＝ＣＥＯ > 伊モンテ・パスキ株主総会、資本増強計画を承認 > 米Ｊ＆Ｊ、スイス製薬アクテリオン買収へ交渉＝報道 > 独ルフトハンザのパイロット労組のスト、26日まで延長 > 独ティッセンクルップ減益、鉄鋼事業統合喫緊の課題に > 伊アリタリア、経営改善に向け最大2000人削減の公算＝関係筋 > 米ゴーダディ、ホスト・ヨーロッパ買収に向け独占交渉＝関係筋 > 独アウディ、技術開発トップにボルボのＲ＆Ｄ上級副社長を起用 > レミー・コアントロー、通期利益目標達成に自信 米中需要回復で > 独ルフトハンザ、25日は830便欠航 パイロット労組のストで > EXCLUSIVE-独アリアンツ、上海に現地法人設立へ 海外投資目指す＝関係筋 > 香港宝飾品の六福集団、消費振るわず上期は減益
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