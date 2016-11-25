アジア通貨動向（25日）＝総じて軟調

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［２５日 ロイター］ - ０１３１ＧＭＴ（日本時間午前時分）現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.77 113.34 -0.38 Sing dlr 1.4328 1.4320 -0.06 Taiwan dlr 31.950 31.927 -0.07 Korean won 1180.23 1180.10 -0.01 Baht 35.69 35.65 -0.10 Peso 49.975 49.980 +0.01 Rupiah 13565 13555 -0.07 Rupee 68.73 68.73 0.00 Ringgit 4.4630 4.4450 -0.40 Yuan 6.9204 6.9180 -0.03 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.77 120.30 +5.74 Sing dlr 1.4328 1.4177 -1.05 Taiwan dlr 31.950 33.066 +3.49 Korean won 1180.23 1172.50 -0.65 Baht 35.69 36.00 +0.87 Peso 49.98 47.06 -5.83 Rupiah 13565 13785 +1.62 Rupee 68.73 66.15 -3.75 Ringgit 4.4630 4.2935 -3.80 Yuan 6.9204 6.4936 -6.17
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