UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝おおむね堅調、週間では下落

(内容を追加しました) [シンガポール 25日 ロイター] - アジア新興国通貨は、米ドルが若干押し戻 されていることから、おおむね堅調。ただ、米国債の利回り上昇と米ドル高を背景に新興 国からの資金流出が続いており、週間ベースでは前週に続き下落する見通し。 インドルピー は下げが特に目立っている。ルピーはドルに対して朝方、前日 記録した過去最安値に接近。市場関係者によると、これを受けて中銀はルピー買い介入に 動いたもよう。 サムスン・フューチャーズのリサーチ部門代表、Jeong My-young氏は「テクニカル面 ではドルは買われ過ぎで、他通貨の売りは行き過ぎのようだが、市場は調整の可能性をほ ぼ無視している」と指摘した。 週初からは、マレーシアリンギ とインドネシアルピア の下げが目立 っている。リンギはこの日、2015年9月29日以来の安値をつけた。週初からは1. 0%下げている。 インドネシアルピアも、海外投資家の国内株・債券売りが続いており、今週に入り1 .0%下落している。 インドルピーの週初からの下げは0.5%。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.51 113.34 -0.15 Sing dlr 1.4311 1.4320 +0.06 Taiwan dlr 31.915 31.927 +0.04 Korean won 1178.00 1180.10 +0.18 Baht 35.67 35.65 -0.03 Peso 49.950 49.980 +0.06 Rupiah 13565 13555 -0.07 Rupee 68.45 68.73 +0.41 Ringgit 4.4600 4.4450 -0.34 Yuan 6.9145 6.9180 +0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.51 120.30 +5.98 Sing dlr 1.4311 1.4177 -0.94 Taiwan dlr 31.915 33.066 +3.61 Korean won 1178.00 1172.50 -0.47 Baht 35.67 36.00 +0.94 Peso 49.95 47.06 -5.79 Rupiah 13565 13785 +1.62 Rupee 68.45 66.15 -3.36 Ringgit 4.4600 4.2935 -3.73 Yuan 6.9145 6.4936 -6.09