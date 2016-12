[東京 25日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Sunday, 27 November, 2016----------------------------------------

スイス、脱原発の時期前倒しの是非を問う国民投票 仏共和党の大統領選予備選決選投票

Monday, 28 November, 2016----------------------------------------

1620 郵政民営化委員会 岩田委員長会見 ●海外● ◇イベント 14:00 ドラギECB総裁が欧州議会経済金融問題委員会の四半期公聴会で証言

Tuesday, 29 November, 2016---------------------------------------- 1030 日本:2年利付国債の入札発行 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等 1245 日本:2年利付国債の入札結果 1515 日本:2年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 新潟県知事と東電会長・社長との会談 ●海外● ◇イベント 13:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がプエルトリコ経済について講演 17:40 パウエル米FRB理事が経済見通しについて講演 ブラジル:中銀金利発表

Wednesday, 30 November, 2016---------------------------------------- 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1530 日本取引所グループ 清田CEO 定例会見

●海外● ◇イベント 13:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論に参加 17:45 パウエル米FRB理事がブルッキングス研究所主催のイベントで"A View from the Fed"をテーマに講演 17:35 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融経済について講演 19:00 米地区連銀経済報告 ブラジル:中銀金利発表 OPEC総会

◇休場 フィリピン(Bonifacio Day)

Thursday, 01 December, 2016---------------------------------------- 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:桜井日銀審議委員講演(大津市) 1030 日本:30年利付国債(12月債)の発行予定額等 1030 日本:10年利付国債の入札発行 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:10利付国債の入札結果

1400 日本:桜井日銀審議委員会見(大津市) 1400 国内新車販売11月分 1515 日本:10年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 日本:債券市場サーベイ(日銀)

●海外● ◇イベント 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"であいさつ 14:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論に参加

Friday, 02 December, 2016---------------------------------------- 1500 日本:11月国内ユニクロ既存店売上高(ファーストリテイリング)

●海外● ◇イベント 13:45 ブレイナード米FRB理事がFRB主催のイベント"Financial Innovation: Online Lending to Households and Small Businesses"であいさつ 17:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"の昼食会であいさつ 17:30 タルーロ米FRB理事が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"の昼食会で講演

Sunday, 04 December, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント オーストリア大統領選(決選投票のやり直し)

Monday, 05 December, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 14:25 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演 19:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演

Tuesday, 06 December, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会(金利発表)

Wednesday, 07 December, 2016---------------------------------------- 1400 日本:消費活動指数(日銀)

●海外● ◇イベント 05:30 インド:中銀金利発表 15:00 カナダ:中銀金利発表 ポーランド:中銀金利発表

Thursday, 08 December, 2016---------------------------------------- 0850 日本:11月貸出・預金動向(日銀)

●海外● ◇イベント 12:45 ECB理事会(金利発表) Dec 16:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 19:00 米四半期資金循環統計(FRB)

Friday, 09 December, 2016---------------------------------------- 0850 日本:11月マネーストック(日銀)

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。

*米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

