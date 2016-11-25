新規上場日程一覧（25日現在）

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* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれま す。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ Ｎ１：名証１部 Ｎ２： 名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ─Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 位 格 ＴＭ ＪＭＣ 100 11/29 97万株・3万株(15万株) 920─960 960 野村 ＴＭ スタジオアタオ 100 11/29 5.1万株・61万株(6.61万株) 2930─3030 3030 日興 ＴＭ エルテス 100 11/29 15万株・6.61万株(3.24万株) 1650─1790 1790 ＳＢＩ ＴＭ イントラスト 100 12/7 143万株・83.6万株(33.9万株) 570─630 11/29 みずほ ＪＱ グッドコムアセット 100 12/8 37.7万株・17.5万株(8.28万株) 1850─1950 11/29 野村 ＴＭ キャリアインデックス 100 12/14 12.6万株・30.6万株(6.48万株) 5720─6060 12/5 ＳＢＩ ＴＭ ＭＳ─Ｊａｐａｎ 100 12/15 79.5万株・79.5万株(23.85万株) 11/28 12/6 野村 ＴＭ シンシア 100 12/16 20万株・25万株(5万株) 11/28 12/7 ＳＢＩ ＴＲ 投資法人みらい 投資証券 1口 12/16 29万3000口・なし(1万口) 11/30 12/7 野村 ＪＱ 日本モーゲージサービス 100 12/19 30万株・6.96万株(5.5万株) 11/28 12/7 みずほ ＴＭ ＺＭＰ 100 12/19 350.5万株・660.7万株(151.6万 11/29 12/9 日興 株) Ｔ２ 船場 100 12/19 105万株・105万株(31.5万株) 11/30 12/8 野村 ＴＭ リネットジャパングループ 100 12/20 13万株・12万株(3.75万株) 11/30 12/9 ＳＢＩ ＴＭ グレイステクノロジー 100 12/21 15.36万株・9万株(3.65万株) 12/1 12/12 東海東 京 ＪＱ セグエグループ 100 12/21 18万株・3万株(3.15万株) 12/1 12/12 みずほ ＴＭ イノベーション 100 12/21 15.36万株・4.5万株(2.97万株) 12/5 12/13 日興 ＴＭ フォーライフ 100 12/22 6.5万株・17.3万株(3.5万株) 12/2 12/13 みずほ ＴＭ エイトレッド 100 12/22 20万株・40万株(9万株) 12/5 12/14 大和 ＪＱ ティビィシィ・スキヤツト 100 12/27 14万株・8万株(3万株) 12/5 12/14 フレン ド ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市 社名 コード 上場日 既上場市 場 場 Ｔ ハウスドゥ 12/8 ＴＭ １ Ｔ サイネックス 12/12 Ｔ２ １ Ｔ セントケア・ホールディング 12/12 Ｔ２ １ Ｔ 窪田製薬ホールディングス 12/6 Ｍ Ｔ アイビーシー 11/28 ＴＭ １ Ｔ ビジネス・ブレークスルー 12/1 ＴＭ １ Ｔ ファーマフーズ 12/1 ＴＭ ２
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