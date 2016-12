米金融・債券市場＝薄商いのなか利回り横ばい、売り継続するか見極める動き

[ニューヨーク 25日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 14時05分 97*12.50 3.0077% 前営業日終値 97*03.50 3.0220% 10年債(指標銘柄) 14時05分 96*26.50 2.3590% 前営業日終値 96*27.50 2.3550% 5年債(指標銘柄) 14時05分 99*18.75 1.8371% 前営業日終値 99*19.00 1.8350% 2年債(指標銘柄) 14時05分 99*24.00 1.1268% 前営業日終値 99*23.50 1.1350% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 152*26.00 152*29.00 Tノート先物12月限 125*06.50 125*11.50 米金融・債券市場では薄商いのなか国債利回りはほぼ横ばいとなった。市場ではトラ ンプ氏の米大統領選挙当選を受けた国債の売りが今後どの程度継続するのか見極めようと する動きが出ている。 前日が感謝祭の祝日で休場となったことで、この日は午後2時までの短縮取引となっ ており、商いは薄かった。 終盤の取引で10年債 利回りは2.36%で推移。8日の米大統領選前 の1.80%近辺から大きく上昇している。 金利動向に敏感な2年債 利回りはほぼ横ばいの1.14%で推移。オーバ ーナイトの取引では1.17%と、2010年4月5日以来の水準に上昇していた。 TD証券(ニューヨーク)のゲンナディ・ゴールドバーグ氏は、トランプ氏勝利を受 けた債券売りはまだ終息しておらず、利回りは一段と上昇すると見ている市場参加者はな お多いと指摘。買い意欲もあるものの、一段の売りが出た場合に痛手を被りたくないとの 思惑も出ているとの見方を示した。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ(バンカメメリル)の米国債指数 は今月は2.77%下落しており、2009年1月以来の低調さとなっている。 市場は12月2日発表の11月の米雇用統計に注目。12月13─14日の米連邦公 開市場委員会(FOMC)にも注目が集まっている。CMEフェドウオッチによると、先 物市場は12月のFOMCで利上げが決定される確率が94%であることを示す水準にあ る。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 (-113.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (-140.50) U.S. 5-year dollar swap spread -2.50 (-184.25) U.S. 10-year dollar swap spread -17.50 (-237.25) U.S. 30-year dollar swap spread -56.75 (-304.00)