TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（26日）

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◆企業関連ニュース > 米年末商戦スタート、実店舗は客足薄く ネット販売は賑わう > 米Ｊ＆Ｊ、スイス製薬アクテリオン買収へ協議 > 加アマヤ前ＣＥＯ、非公開化計画で香港投資家からの出資確認 > 独ルフトハンザ、労組に賃上げなど新条件提示 29日に調停開始 > BUZZ-外株：ブラジル小売りＧＰＡ、ブラックフライデー売上好調との見方 > イタリアＵＢＩバンカの小規模3行買収、ＥＣＢが仮同意＝関係筋 > BUZZ-外株：ブラックフライデーは大規模小売店が好調、百貨店は苦戦 > 独ダイムラー、ＥＶ開発に最大100億ユーロ投資へ＝現地紙 > 伊モンテ・パスキ、増資への不安根強く 政局混迷なら公的救済も > エアバス、来年のＡ３５０型引き渡し目標は80機＝関係筋 > BUZZ-外株：スイス製薬アクテリオンが過去最高値、米Ｊ＆Ｊから買収めぐり接触 > BUZZ-外株：仏スキー場運営コンパニーデザルプ6.1％高、出資めぐる報道で > フィアット・クライスラー、ポーランドで新型エンジン生産へ > チリのコデルコ、1─9月銅生産量1.2％増 損益は赤字 > BUZZ-外株：ダウ平均に高値警戒感、買われすぎとの見方 > BUZZ-外株：米屋外広告クリアチャンネル10％安、明確な材料なく > BUZZ-外株：鋼線メーカーの米インスティール最高値、Ｓ＆Ｐ小型株指数組み入れ好感 > 仏競争当局、ＥＤＦを家宅捜索 市場の支配的な地位乱用の疑い > BUZZ-外株：後発医薬品のインテリが約12％高、ＦＤＡに販売申請提出 > BUZZ-外株：米アンテナシステム設計のエアゲイン下落、新規売り出し嫌気 > ジャガー・ランドローバーＣＥＯ、電気自動車英国生産の意向表明 > 独ルフトハンザ、26日は137便欠航 パイロット労組のスト収束せず > BUZZ-外株：シートリップが寄り前の米市場で9.5％高、英スカイスキャナーを買収 > 米シェニエール・エナジー、来月にもアジア向けＬＮＧ輸出開始＝幹部
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