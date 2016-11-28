アジア通貨動向（28日）＝総じて堅調

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［２８日 ロイター］ - ０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.12 113.20 +0.96 Sing dlr 1.4229 1.4280 +0.36 Taiwan dlr 31.806 31.942 +0.43 Korean won 1170.70 1177.40 +0.57 Baht 35.56 35.67 +0.33 Peso 49.770 49.840 +0.14 Rupiah 13475 13515 +0.30 Rupee 68.46 68.46 0.00 Ringgit 4.4570 4.4530 -0.09 Yuan 6.9022 6.9170 +0.21 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.12 120.30 +7.30 Sing dlr 1.4229 1.4177 -0.37 Taiwan dlr 31.806 33.066 +3.96 Korean won 1170.70 1172.50 +0.15 Baht 35.56 36.00 +1.25 Peso 49.77 47.06 -5.45 Rupiah 13475 13785 +2.30 Rupee 68.46 66.15 -3.37 Ringgit 4.4570 4.2935 -3.67 Yuan 6.9022 6.4936 -5.92
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