〔今週の主要材料〕海外市場

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* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧く ださい ［２８日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 28Nov 9:00 EZ Ｍ3（前年比） Oct % 5.0 25 5.0 28Nov 10:00 EZ 業況指数 Nov 0.57 7 0.55 28Nov 10:00 EZ 景況感指数 Nov 107.0 25 106.3 28Nov 12:30 BR プライマリーバランス Oct BLN BR 30.550 8 -26.643 28Nov 15:30 US ダラス連銀製造業景況指数 Nov 0 -1.50 29Nov 7:00 DE 輸入物価（前月比） Oct % 0.7 9 0.1 29Nov 7:00 DE 輸入物価（前年比） Oct % -0.8 8 -1.8 29Nov 7:45 FR ＧＤＰ改定値（前期比） Q3 % 0.20 16 0.2 29Nov 7:45 FR 消費支出（前月比） Oct % 0.5 8 -0.2 29Nov 13:00 DE ＥＵ基準ＣＰＩ速報値（前年比） Nov % 0.8 19 0.7 29Nov 13:00 DE ＥＵ基準ＣＰＩ速報値（前月比） Nov % 0.1 14 0.2 29Nov 13:00 DE ＣＰＩ速報値（前年比） Nov % 0.8 20 0.8 29Nov 13:00 DE ＣＰＩ速報値（前月比） Nov % 0.1 18 0.2 29Nov 13:30 US ＧＤＰ改定値 Q3 % 3.0 69 2.9 29Nov 13:30 US コアＰＣＥ価格指数改定値 Q3 % 1.8 9 1.7 29Nov 13:30 US ＧＤＰデフレーター改定値 Q3 % 1.5 13 1.5 29Nov 13:30 CA 経常収支 Q3 bln CAD -16.50 8 -19.86 29Nov 13:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.0 29Nov 14:00 US ケースシラー住宅価格指数（前月比） Sep % 0.4 5 0.4 29Nov 14:00 US ケースシラー住宅価格指数（前年比） Sep % 5.2 15 5.1 29Nov 14:00 US ケースシラー20都市（前月比） Sep % 0.4 14 0.2 29Nov 15:00 US ＣＢ消費者信頼感指数 Nov 101.1 51 98.6 29Nov 23:00 KR 鉱工業生産（前月比） Oct % 0 0.3 30Nov : BR 中銀金利発表 30Nov 0:30 AU 住宅着工許可件数 Oct % 1.5 14 -8.7 30Nov 7:00 DE 小売売上高（前月比） Oct % 1.0 10 -1.4 30Nov 7:00 DE 小売売上高（前年比） Oct % 1.0 5 0.4 30Nov 7:30 TH 経常収支 Oct bln $ 0 2.93 30Nov 8:55 DE 失業者数（季調前） Nov mln 2.530 6 2.540 30Nov 8:55 DE 失業者数増減 Nov k -5 22 -13 30Nov 8:55 DE 失業率（季調済み） Nov % 6.0 23 6.0 30Nov 10:00 EZ ＣＰＩ速報値（前年比） Nov % 0.6 35 0.5 30Nov 11:00 BR ＧＤＰ（前期比） Q3 % -0.8 27 -0.6 30Nov 12:00 IN ＧＤＰ（前年比） Q2 % 0 7.1 30Nov 12:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1754.2 30Nov 13:15 US ADP民間部門雇用者数 Nov k 165 35 147 30Nov 13:30 CA ＧＤＰ（前期比年率） Q3 % 3.4 18 -1.6 30Nov 13:30 US コアＰＣＥ価格指数（前年比） Oct % 0 1.7 30Nov 13:30 US ＰＣＥ価格指数（前年比） Oct % 0 1.2 30Nov 13:30 US コアＰＣＥ価格指数（前月比） Oct % 0.1 40 0.1 30Nov 13:30 US 個人消費支出（前月比） Oct % 0.5 53 0.5 30Nov 13:30 US 個人所得（前月比） Oct % 0.4 53 0.3 30Nov 13:30 US ＰＣＥ価格指数（前月比） Oct % 0 0.2 30Nov 14:45 US シカゴPMI Nov 52.2 28 50.6 30Nov 15:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Oct % 0.3 20 1.5 30Nov 15:00 US 中古住宅販売仮契約 Oct 0 110.0 30Nov 23:00 KR 経常収支 Oct bln $ 0 7.06 01Dec 0:00 KR 貿易収支 Nov bln $ 0 6.97 01Dec US 自動車販売台数 Nov mln 17.77 27 18.02 01Dec MX 製造業ＰＭＩ Nov 0 51.8 01Dec 0:30 AU 設備投資（前期比） 01Dec 0:30 KR 製造業ＰＭＩ Nov 0 48.0 01Dec 0:30 ID 製造業ＰＭＩ Nov 0 48.7 01Dec 0:30 TW 製造業ＰＭＩ Nov 0 52.7 01Dec 1:00 CN 製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov 0 51.2 01Dec 1:00 CN 非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov 0 54.00 01Dec 1:45 CN 製造業ＰＭＩ（財新） Nov 0 51.2 01Dec 4:00 ID インフレ率 Nov % 0 3.31 01Dec 4:00 TH ＣＰＩ（前年比） Nov % 0 0.34 01Dec 6:00 IN 製造業ＰＭＩ Nov 0 54.4 01Dec 8:00 PL 製造業ＰＭＩ Nov 0 50.2 01Dec 8:00 HU 製造業ＰＭＩ Nov 0 57.0 01Dec 8:50 FR 製造業ＰＭＩ（改定値） Nov 51.5 9 51.5 01Dec 8:55 DE 製造業ＰＭＩ（改定値） Nov BLN BR 54.4 16 54.4 01Dec 9:00 EZ 製造業ＰＭＩ（改定値） Nov 53.7 21 53.7 01Dec 9:30 GB 製造業ＰＭＩ Nov 54.5 26 54.3 01Dec 10:00 IT ＧＤＰ改定値（前期比） Q3 % 0.3 13 0.3 01Dec 10:00 IT ＧＤＰ改定値（前年比） Q3 % 0.9 10 0.9 01Dec 10:00 EZ 失業率（前年比） Oct % 10.0 29 10.0 01Dec 12:00 BR 製造業ＰＭＩ Nov 0 46.3 01Dec 12:30 US チャレンジャー企業人員削減数 Nov k 0 30.740 01Dec 13:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 253 31 251 01Dec 14:30 CA 製造業ＰＭＩ Nov 0 51.1 01Dec 14:45 US マークイット製造業ＰＭＩ（改定値） Nov 0 53.9 01Dec 15:00 US ＩＳＭ製造業価格指数 Nov 55.0 9 54.5 01Dec 15:00 US ＩＳＭ製造業景気指数 Nov 52.2 61 51.9 01Dec 15:00 US 建設支出 Oct % 0.5 34 -0.4 01Dec 17:00 BR 貿易収支 Nov bln 3.00 9 2.30 01Dec 23:00 KR ＧＤＰ改定値（前期比） Q3 % 0 0.7 02Dec 0:30 AU 小売売上高 Oct % 0.3 16 0.6 02Dec 6:45 CH ＧＤＰ（前期比） Q3 % 0.3 10 0.6 02Dec 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 177.2 02Dec 10:00 EZ 生産者物価指数（前月比） Oct % 0.2 11 0.1 02Dec 10:00 EZ 生産者物価指数（前年比） Oct % -1.0 12 -1.5 02Dec 11:00 BR 鉱工業生産（前月比） Oct % -0.75 12 0.50 02Dec 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 365.500 02Dec 13:00 SG 製造業ＰＭＩ Nov 0 50.0 02Dec 13:30 US 非農業部門雇用者数 Nov k 175 78 161 02Dec 13:30 US 失業率 Nov % 4.9 78 4.9 02Dec 13:30 US 民間部門雇用者数 Nov k 170 31 142 02Dec 13:30 US 平均週間労働時間 Nov hrs 34.4 28 34.4 02Dec 13:30 CA 就業者数増減 Nov k -20.0 15 43.9 04Dec US ICSC月間売上高 Nov % 0 4.6 04Dec 21:00 KR 外貨準備 Nov bln $ 0 375.17 05Dec : RU サービス部門ＰＭＩ Nov 0 52.7 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、NO =ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH =フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 １１月２８日（月） ◇イベント 14:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会経済金融問題委員会の四半期公聴会で証言 １１月２９日（火） ◇イベント 13:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がプエルトリコ経済について講演 17:40 パウエル米ＦＲＢ理事が経済見通しについて講演 ブラジル：中銀金利発表 ◇決算予定 タタ電力 １１月３０日（水） ◇イベント 13:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演 17:45 パウエル米ＦＲＢ理事がブルッキングス研究所主催のイベントで"A View from the Fed"をテーマに講演 17:35 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融経済について講演 19:00 米地区連銀経済報告 ブラジル：中銀金利発表 ＯＰＥＣ総会 ◇休場 フィリピン（Bonifacio Day） １２月１日（木） ◇イベント 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合であいさつ 14:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論に参加 １２月２日（金） ◇イベント 13:45 ブレイナード米ＦＲＢ理事がＦＲＢ主催のイベント"Financial Innovation: Online Lending to Households and Small Busi nesses"であいさつ 17:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"の昼食会であい さつ 18:00 タルーロ米ＦＲＢ理事が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"の昼食会で講演 ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here
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