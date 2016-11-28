29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0830 １０月家計調査 0830 １０月完全失業率 0830 １０月有効求人倍率 0850 １０月商業動態統計 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1245 ２年利付国債の入札結果 1300 鉄連会長会見 1330 トヨタ１０月分生産輸出実績 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 新潟県知事と東電会長・社長が会談 新規上場 ＪＭＣ がマザーズに（公開価格960円） 新規上場 スタジオアタオ がマザーズに（公開価格3030円） 新規上場 エルテス がマザーズに（公開価格1790円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月２８日（月） 09:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Oct 10:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Nov 12:30 ブラジル：基礎的財政収支 Oct 15:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Nov ◇イベント 14:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会経済金融問題委員会の四半期公聴会で証言 ＯＥＣＤ世界経済見通し １１月２９日（火） 07:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Oct 07:45 仏：ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） Q3 07:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Oct 13:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Nov 13:30 米：ＧＤＰ改定値（商務省） Q3 13:30 カナダ：経常収支 Q3 14:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Sep 15:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Nov ◇イベント 13:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がプエルトリコ経済について講演 17:40 パウエル米ＦＲＢ理事が経済見通しについて講演 ブラジル中銀政策決定会合（３０日まで） ◇決算予定 タタ電力 ティファニー