UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝総じて堅調、ウォンが上昇リード

(情報を更新しました) [シンガポール 28日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半 が上昇した。原油価格の下落を背景に米国債利回りが低下、ドルは約1 4年ぶり高値から後退した。ただアジア通貨の上昇が続くのか、疑念の 声も強い。 人民元 は上昇。市場筋によると、国有銀行がオンショア 通貨市場で、ドルを売ったもようだ。中国人民銀行の易綱・副総裁は2 7日、このところ不安定化していた人民元相場について、今後は安定的 に推移する条件がそろっている、との見解を示した。 人民元高を背景に、シンガポールドル も対米ドルで約1週 間ぶりの高値に上昇。マレーシアリンギに対しては、少なくとも26年 ぶりの高値を記録した 。 韓国ウォン は、輸出業者の需要を受け、アジア通貨全体 の上昇をリード。台湾株の上昇を背景に、海外の金融機関の買いが入っ た台湾ドルも堅調に推移している。 DBS銀行のシニア外為エコノミスト、フィリップ・ウィー氏は「 米ドルに買われ過ぎの可能性があることを示唆するテクニカル的なサイ ンが出ており、利食い売りを誘発している。米経済指標は、米成長・イ ンフレ率について市場が織り込んでいる楽観的な見方にマッチしておら ず、米ドルの一段の調整も排除できない」と指摘。また「同時に、市場 はより長期的な強気の米ドル/アジア通貨バイアスを変えることをため らっている」と述べた。 0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.75 113.20 +1.30 Sing dlr 1.4219 1.4280 +0.43 Taiwan dlr 31.794 31.942 +0.47 Korean won 1168.70 1177.40 +0.74 Baht 35.53 35.67 +0.41 Peso 49.800 49.840 +0.08 Rupiah 13485 13515 +0.22 Rupee 68.61 68.46 -0.22 Ringgit 4.4570 4.4530 -0.09 Yuan 6.9018 6.9170 +0.22 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.75 120.30 +7.65 Sing dlr 1.4219 1.4177 -0.30 Taiwan dlr 31.794 33.066 +4.00 Korean won 1168.70 1172.50 +0.33 Baht 35.53 36.00 +1.33 Peso 49.80 47.06 -5.50 Rupiah 13485 13785 +2.22 Rupee 68.61 66.15 -3.59 Ringgit 4.4570 4.2935 -3.67 Yuan 6.9018 6.4936 -5.91