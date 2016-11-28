アジア株式市場サマリー（28日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２８日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1978.13 +3.67 +0.19 1976.58 1983.43 1966.78 前営業日終値 1974.46 台湾 加権指数 9222.24 +63.17 +0.69 9167.33 9241.54 9167.33 前営業日終値 9159.07 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5464.400 -43.385 -0.79 5507.800 5507.800 5464.400 指数 前営業日終値 5507.785
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