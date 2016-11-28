TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（29日）

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◆企業関連ニュース > 米タイム、富豪ブロンフマンＪｒ氏からの買収案拒否＝報道 > BUZZ-外株：海運銘柄荒い値動き、グローバス・マリタイム100％上昇 > 米ＣＭＥ、ＬＳＥ傘下の仏清算機関の買収提案＝報道 > BUZZ-外株：キューバ関連ファンド12.5％高、カストロ前議長死去 > BUZZ-外株：ティファニー0.8％安、決算発表控え警戒感 > 伊モンテ・パスキ、資本増強計画にリスク 80億ユーロの法的請求も > BUZZ-外株：ヒート・バイオロジクス急伸、勢い鈍化の兆し無く > BUZZ-外株：米タイム上昇率が過去最高に、富豪の高額買収案拒否報道で > BUZZ-外株：米タッパーウェアが4カ月半ぶり安値、投資判断引き下げ嫌気 > BUZZ-外株：米アマゾン1.7％安、シティが目標株価引き下げ > BUZZ-外株：米産業サービス提供のチーム、下落率が半年ぶりの大きさに > ボーイング777Ｘめぐる優遇税制、ＷＴＯが違法判断 > BUZZ-外株：米ユナイテッドヘルス1％安、急ピッチの上昇で2017年見通しに注目 > BUZZ-外株：中国電子商取引の宝尊電商6％安、株式売出計画嫌気 > BUZZ-外株：ブラジル証券保管振替機関が小幅安、身売り案2月までに承認の可能性 > BUZZ-外株：米モノラインＭＢＩＡ2年ぶり高値、証券保有者が保険部門へ資金提供 > BUZZ-外株：米サウスウエスタン・エナジーが高値更新、ＢＭＯが投資判断引き上げ > BUZZ-外株：米税務サービスＨ＆Ｒブロック5％安、ＢＴＩＧが「売り」推奨 > BUZZ-外株：ドイツテレコム0.7％安、通信障害は不正侵入が原因の可能性も > BUZZ-外株：米製薬フェーズＲＸが急騰、主力薬がオーファンドラッグ指定 > EXCLUSIVE-米ラティス・セミ買収案、買い手ファンドに中国政府の資金援助 > BUZZ-外株：ダウ運輸株平均、過去最高値に近づく > BUZZ-外株：米ＩＴサービスのコグニザント約10％高、エリオットが4％株式取得 > BUZZ-外株：ＢＯＳベター・オンライン・ソリューションズ急落、赤字決算嫌気 > 独ルフトハンザ、29─30日は1700便欠航 スト継続 > 米医療機器エドワーズ、イスラエル企業を最大6.9億ドルで買収 > シルバーバック、石油・ガス資産を8.55億ドルで売却へ > BUZZ-外株：米製薬レクロ、寄り前23％高 鎮痛剤が後期試験で目標達成 > BUZZ-外株：ドミノ・ピザが英株式市場で上昇、成長見通しに期待 > 英ラベンドンにフランスのロクサムが買収提案、ＴＶＨに対抗 > BUZZ-外株：中国不動産ネット運営ファン・ホールディングス9％安、見通し下方修正で > BUZZ-外株：医療機器メディガス18％高、営業損失が縮小 > BUZZ-外株：米アイデラ・ファーマ寄り前12％高、消化管治療薬の開発・販売権利を売却 > BUZZ-外株：米タイム寄り前12％高、富豪ブロンフマンＪｒ氏からの買収案拒否との報道で > BUZZ-外株：米Ｊ＆Ｊ0.2％高、スイス製薬アクテリオン買収へ協議 > BUZZ-外株：ブラジル鉄道ルモ3.2％高、権益更新めぐる期待で