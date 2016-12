米金融・債券市場＝利回り低下、月末特有の買いなどで

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時42分 97*27.50 2.9835% 前営業日終値 97*06.00 3.0180% 10年債(指標銘柄) 15時40分 97*06.00 2.3178% 前営業日終値 96*23.50 2.3700% 5年債(指標銘柄) 15時36分 99*24.75 1.7976% 前営業日終値 99*17.25 1.8470% 2年債(指標銘柄) 15時17分 99*25.25 1.1069% 前営業日終値 99*23.50 1.1350% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 153*22.00 152*26.00 Tノート先物12月限 125*20.50 125*06.50 米金融・債券市場では国債利回りが低下した。月末特有の買いが入ったことに加え、 米大統領選挙でトランプ氏が当選したことを受けた債券売りが行き過ぎたものだったとの 見方が市場で出てきたことが背景。 終盤の取り引きで10年債 利回りは2.3214%と、前日終盤の2. 370%から低下。2年債 利回りは1.1109%と、1.135%から低下 した。 30年債 利回りは約3ベーシスポイント(bp)、7年債 利 回りは約5bp、それぞれ低下した。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米金利戦略部門責任者、スバドラ・ラジャ ッパ氏は、これまでに見られたかなりの規模の売りは「先走り過ぎていた」と指摘。 また、DRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏 は「今月に入ってからかなりの大きな動きがあった」とし、この日の利回り低下の要因の 一部は月末特有の買いが入ったことが挙げられると述べた。 ソシエテ・ジェネラルのラジャッパ氏は、イタリアで12月4日に実施される憲法改 正の是非を問う国民投票のほか、12月8日の欧州中央銀行(ECB)理事会ををめぐり 先行き不透明感が出ていることで、米国債の売りが止んだ可能性もあるとしている。 市場は12月2日発表の11月の米雇用統計にも注目。ロイターが実施したエコノミ スト調査では非農業部門雇用者数の17万5000人増が予想されている。 <ドルスワップスプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread -2.00 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -16.75 0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -56.00 0.75