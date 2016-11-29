30日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月30日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0730 高速炉開発会議 0850 １０月鉱工業生産速報 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1400 １０月住宅着工・建設受注 1530 清田日本取引所ＣＥＯ会見 1900 １１月外国為替平衡操作の実施状況 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月３０日（水） 23:00 韓国：鉱工業生産 Oct 00:30 豪：住宅着工許可件数 Oct 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Oct 07:30 タイ：経常収支 Oct 08:55 独：雇用統計（連邦雇用庁） Nov 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Nov 11:00 ブラジル：ＧＤＰ Q3 12:00 インド：ＧＤＰ Q2 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Nov 13:30 カナダ：ＧＤＰ Q3 13:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Oct 14:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Nov 15:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Oct ◇イベント 13:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論に参加 17:45 パウエル米ＦＲＢ理事がブルッキングス研究所主催のイベントで"A View from th e Fed"をテーマに講演 17:35 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融経済について講演 19:00 米地区連銀経済報告 ブラジル：中銀金利発表 ＯＰＥＣ総会 ◇休場 フィリピン（Bonifacio Day）