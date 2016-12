アジア通貨動向（29日）＝人民元・ウォン・台湾ドルが上昇、ルピア下落

[29日 ロイター] - 0131GMT(日本時間午前10時31分)現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.06 111.92 -0.12 Sing dlr 1.4239 1.4239 0.00 Taiwan dlr 31.758 31.802 +0.14 Korean won 1167.00 1170.40 +0.29 Baht 35.54 35.58 +0.11 Peso 49.710 49.710 0.00 Rupiah 13535 13520 -0.11 Rupee 68.76 68.76 0.00 Ringgit 4.4590 4.4600 +0.02 Yuan 6.8907 6.9083 +0.26 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.06 120.30 +7.35 Sing dlr 1.4239 1.4177 -0.44 Taiwan dlr 31.758 33.066 +4.12 Korean won 1167.00 1172.50 +0.47 Baht 35.54 36.00 +1.29 Peso 49.71 47.06 -5.33 Rupiah 13535 13785 +1.85 Rupee 68.76 66.15 -3.80 Ringgit 4.4590 4.2935 -3.71 Yuan 6.8907 6.4936 -5.76