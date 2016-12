UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝大半が弱含む、人民元は1週間ぶり高値

(情報を更新しました) [シンガポール 29日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が弱含んだ。ここ 数日のドルの弱さは長続きしないとの見方が背景。一方、国有銀行が連日買いに動いたと みられる人民元は1週間ぶりの高値をつけた。 アジア通貨はきょう、ドル の下落を受けておおむね堅調に始まった。ただ、ド ルが通貨バスケットに対する下落分の大半を回復すると、アジア通貨はすぐに反転した。 資本流出を背景にインドネシアルピア がアジア通貨全体の下落を主導。マレ ーシアリンギ は、30日の石油輸出国機構(OPEC)総会が大幅減産で合意で きるのか疑問視する声が出る中、先週付けた1年2カ月ぶりの安値付近で推移している。 韓国ウォン は約2週間ぶりの高値を付けた後は、上昇分の大半を失った。 スコシアバンクの在シンガポールの外為ストラテジスト、シー・ガオ氏は「米雇用統 計が弱い内容にならない限り、米ドルの調整は終わったと見てよいだろう」と話している 。 0430GMT(日本時間午後1時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.98 111.92 -0.05 Sing dlr 1.4255 1.4239 -0.11 Taiwan dlr 31.788 31.802 +0.04 Korean won 1170.13 1170.40 +0.02 Baht 35.580 35.579 -0.00 Peso 49.780 49.710 -0.14 Rupiah 13555 13520 -0.26 Rupee 68.68 68.76 +0.11 Ringgit 4.4610 4.4600 -0.02 Yuan 6.8922 6.9083 +0.23 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.98 120.30 +7.43 Sing dlr 1.4255 1.4177 -0.55 Taiwan dlr 31.788 33.066 +4.02 Korean won 1170.13 1172.50 +0.20 Baht 35.580 36.000 +1.18 Peso 49.78 47.06 -5.46 Rupiah 13555 13785 +1.70 Rupee 68.68 66.15 -3.69 Ringgit 4.4610 4.2935 -3.75 Yuan 6.8922 6.4936 -5.78